『RIMOWA オリジナル スーツケース s【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 06時 17分に出品され04月27日 06時 17分に終了予定です。即決価格は39,100円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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1回しか使用してません

生活環境の変化で使わなくなったので出品します。



すべて実物写真ですので、どうぞご検討下さいませ。



サイズ：高さ55×幅40×奥行23cm

重量：4.2kg

容量：35L



カラー：シルバー



仕様：

・4輪マルチホイール

・TSAロック×2

・フレックスディバイダー×2

・テレスコープハンドル（多段階で長さ調節可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ RIMOWA

オリジナル

スーツケース

s