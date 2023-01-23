『Burberry Blue Label ショルダーバッグ ピンク系 チェック柄【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 59分に出品され03月19日 15時 59分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【状態】

使用感があり、特に角に擦れが見られますが、全体的に使用可能な状態です。



- ブランド: Burberry Blue Label

- 色: ピンク系

- 素材: ファブリック/合成皮革

- デザイン: チェック柄

- 状態: 使用感あり（角に擦れ）

- ロゴ: Burberry Blue Labelのメタルプレート(傷あり)

中古品にご理解いただける方はよろしくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Burberry

Blue

Label

ショルダーバッグ

ピンク系

チェック柄