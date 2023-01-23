『MAISON SPECIAL 24aw Leather Jacket【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 50分に出品され03月29日 23時 50分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Sheep Leather（シープレザー）



Sheep Leather Prime-Over Single Rider Collared Jacket



D.BLK



サイズ 0



コンディション



試着程度の美品です。



灰色で染色後表面を黒の顔料で染色、仕上げにラヴオフ加工（けずり加工）を施すことで他にはない独特な表情が特徴。

熟練の職人が手作業で行う繊細な加工のため、ひとつひとつ仕上がりが微妙に異なるのも手作業によるアイテムの醍醐味。



メンズレディース問わず是非。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MAISON

SPECIAL

24aw

Leather

Jacket