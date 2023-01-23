『90s Champion Reverse Weave Westfield【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 23時 01分に出品され03月03日 23時 01分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚪︎ご覧下さりありがとうございます。

コメント 購入前にプロフのご確認/ご理解よろしくお願いします。



▼Brand▼

Champion



▼Exp▼



90s チャンピオン リバースウィーブ XL

Westfield State University

ウェストフィールド州立大学

カレッジ スウェット



made in USA



アーチ 2段プリント

リブライン







90年代刺繍タグのリバースウィーブ



リブラインだとスプリクトロゴ

のイメージが強いですが

意外と珍しい気がします



カレッジ×リブライン



オールドスクールな感じで

良いと思います。



お好きな方ご検討下さい。







▼Color▼

グレー

ネイビー



▼Size▼



表記◆XL



着丈: 約67cm

身幅: 約59cm 脇下

肩幅: 約50cm

袖丈: 約63cm



※手作業による平置き計測のため多少の誤差はご了承下さい。



▼Condition▼

古着特有の着用感

汚れ

薄染み

擦れ

ほつれ



着用に支障のあるダメージはありません



Vintage古着をご理解の上ご検討ください

程度にこだわりがある方

完璧をお求めの方や神経質な方はお控えください。



画像と合わせてご確認ください。



スマホやPC、撮影環境によって色味が違って見える場合があります。気になる場合はお問い合わせの上ご検討下さい。





他にも出品しております。よろしければご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

Champion

Reverse

Weave

Westfield