『希少 ジャガード織 ZARA 総柄ブルゾン ジャンパー デザイン刺繍 ザラ L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 23時 23分に出品され03月07日 23時 23分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 《《《お値段のご相談は承りますがご希望額の提示を宜しくお願いします。》》》



【Brand】

ZARA OVERSIZED PARKAS

ZARA 総柄ブルゾン

zara

ザラ

ブルゾン

ジャガード織

ジャンパー

刺繍 ブルゾン

両面刺繍







【Collar】 マルチカラー





【Size】 L

肩幅···51cm

身幅···60cm

袖丈···53cm

着丈···67cm

※平置き素人寸法





【Condition】

・若干の使用感は有りますが傷やホツレ、破れなどはありません。

・まだまだ着用可能です。





【Detail】

・立体感、高級感のあるジャガード織での両面総柄刺繍な雰囲気抜群です。

・トルコ製





【付属品】 無





【その他】

初めて見た時にかっこよくてびっくりした記憶があります。



出品者の私は実はZARA初心者であまり詳しく知らないのですが妻の買い物に付き合った際にZARAで見かけて思わず買った商品です。

かなり凝ったディテールでかなりかっこ良いです。

ザラが好きな方は勿論ですがザラはちょっと…って方も本商品はかなりおすすめです！



着用時も何度もかっこ良いねって言われましたよ！

是非ご検討下さい！



その他気になる点ございましたらお気軽にコメントして下さい。



発送の際商品が傷付かない程度にコンパクトにしての発送を予定しています。



古着にご理解のある方のみでお願いします。







gucci

グッチ ブルゾン

FENDI

フェンディ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少 ジャガード織 ZARA

総柄ブルゾン ジャンパー デザイン刺繍 ザラ L