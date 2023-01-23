『極美品✨See By Chloe ショルダーバッグ 本革 2WAY 黒xゴールド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 41分に出品され03月10日 04時 41分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

SEE BY CHLOE シーバイクロエ レザー ショルダーバッグ モンロー MONROE 2way 黒 x ゴールド





○サイズ

タテ 26cm (折りたたみ時)

〜42cm (ハンドル含む)

ヨコ 30cm

マチ 8cm



外側ポケットx 1

内側ポケットx 2



※平置き、素人採寸につき

若干の誤差はご了承くださいませ。





○状態

目立った傷汚れ等ございません。

使用感少なく、これからも長くご愛用頂けるコンディションです。





○カラー

黒 ブラック

ゴールド

茶 ブラウン (ショルダーストラップ)





○素材

レザー

本革





○付属品

ショルダーストラップ、保存袋、ギャランティ

(写真にあるものが全てです)





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。





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◯その他

※国内大手買取店にて真贋済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。

※中古品にご理解のある方のご購入をお願いいたします。

※ 発送前に最終検品を行なっておりますが、素人検品のため小さな傷や汚れの見落としがあることがあります。ご了承ください。

※自宅保管のためしわなどご了承ください。

※撮影時の光の関係上、実際の色味と多少異なる場合がございます。

※送料を低減させるために、極力小さくし配送させて頂きます。多少の折りジワ等ご理解下さいませ。

※ 他サイトにも出品しているため予告なく削除することがありますので、ご了承ください。

※ご購入前にプロフィールのご一読をお願いいたします。





管理番号 241119510111985 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クロエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品✨See

By

Chloe ショルダーバッグ 本革 2WAY 黒xゴールド