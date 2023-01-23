『★未使用品★極美品ニンテンドーDS Liteジェットブラック クリムゾンブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 09時 17分に出品され04月05日 09時 17分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★未使用品★極美品ニンテンドーDS Lite

ライト ジェットブラック

クリムゾンブラック

【メーカー生産終了】



外箱に多少スレや汚れなどございますので、

ご了承ください。



●商品状態

新品同様、本体未使用です。

画像の物が全てになります。

展示品の商品の為、多少の傷がある場合ございます。

写真に掲載しておりますが、箱ダメージあり。



「ニンテンドーDS Lite ライト ジェットブラック」

任天堂

定価: ￥ 16,800



●セット内容

・ニンテンドーDS Lite本体

・ニンテンドーDS Lite専用ACアダプタ

・ニンテンドーDS Lite専用タッチペン（２本）

・ニンテンドーDS Lite専用GBAコネクタカバー

・ニンテンドーDS Lite用ストラップ

・取扱説明書



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●発送について

プチプチで梱包して、出来る限り箱に傷がつかぬように配慮させて頂きます。



※即購入OKです。



※ご不明点などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>Nintendo Switch 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニンテンドースリーディーエス