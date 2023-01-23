『AIR JORDAN 11 low O.G コバルト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 05時 03分に出品され04月03日 05時 03分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1996年に登場したエアジョーダン11ローIEのオリジナルです。

歴代エアジョーダンの中でも、屈指の人気を誇るエアジョーダン11.

ハイカットとデザインが異なる

IEと呼ばれるローカット版が発売され

1996年に発売されたオリジナルカラーで一番人気の通称コバルトになります。

完全未使用ですが、保管中に右足にだけ薄く跡がついてしまいました(写真6枚目)ので、

お値段お安く出品します

箱も当時のままです。







ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: エアジョーダン