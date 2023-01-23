『AIR JORDAN 11 low O.G コバルト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 05時 03分に出品され04月03日 05時 03分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|エアジョーダン
Nike Dunk High 赤白 ハイカット シューズ
¥ 7722
UNPRE ARS LOW 2 PARIS
¥ 13000
アシックス NOVA SURGE 3
¥ 10399
Nike Air Jordan 1 Low ブラック エアジョーダン1
¥ 9750
NIKE Sabrina 2 Coconut Milk ナイキ サブリナ 1
¥ 12999
JORDAN WHY NOT ZERO.4 ワイノット バッシュ 美品
¥ 9594
●NIKE LEBRON XX 20 All star ASW ナイキ 29.0
¥ 16588
asics UNPRE ARS LOW 2 26.5 河村勇輝
¥ 9360
ハイパーダング 2017 ※最終値下げ
¥ 10725
アシックス アンプレアルス ASICS ballaholic 25.5cm
¥ 15000
Nike LeBron 19 バスケットボールシューズ 黒/カラフル
¥ 7800
［値下げ交渉可］adidas ae1 アンソニーエドワーズ
¥ 12500
アシックス ゲル-クォンタム 180 ボーラホリック 28cm
¥ 10920
NIKE G.T. カット 3 ASW EP gtcut3 27.0cm
¥ 10075
NIKE Air zoom G.T. cut “Grinch
¥ 13000
Serious Player Only Player 1 Plus モルフォ
¥ 12500
NIKE BOOK 1 Sunrise ナイキ ブック ピンク バッシュ NBA
¥ 10222
美品Jordan Air Jordan 12 グレー/ブラックジョーダン12
¥ 8190
落札価格14950円
74 入札履歴
終了
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