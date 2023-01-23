『【新品】MARC JACOBS ×スヌーピー ロンT カットソー ユニセックス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 08時 32分に出品され03月08日 08時 32分に終了予定です。即決価格は9,532円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 サイズ S

身幅 約53cm

着丈 約70cm

肩幅 約48cm



メンズ

レディース



コットン 100%



定価¥23100



新品ですが

店頭にあって自宅保管の物です。

細かいところまで気にしない方

お願いいたします（╹◡╹）



ゆうパケットポストで発送予定です。



PEANUTS

SNOOPY

スウェット

トレーナー

コラボ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: マークジェイコブス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品】MARC

JACOBS

×スヌーピー

ロンT

カットソー

ユニセックス