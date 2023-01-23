『OMM Mountain Raid 160 マウンテンレイド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 14時 47分に出品され03月03日 14時 47分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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今後は読んでいないであろう質問には返答しない事にしましたので、よろしくお願い致します。



5回も使用していないと記憶しています。全てインナーシュラフを併用していました。



綺麗な状態かと思いますが、中古のアウトドア用品ですので、隅々まで見れば細かな汚れやほつれなどあるかもしれません。気にする方はご遠慮ください。





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LA SPORTIVA 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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