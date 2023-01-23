『中川政七商店 麻布Tシャツワンピース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 05時 29分に出品され04月08日 05時 29分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アミュプラザ博多店にて購入。

元気になるオレンジ色で涼しく肌触りがとてもよいです。気に入っていますが、本来の自分のスタイルではなく出番がないので出品します。

※2,3回のみ使用





カラー···オレンジ

サイズ…フリー

素材…麻 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナカガワマサシチショウテン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 中川政七商店 麻布Tシャツワンピース