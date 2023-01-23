『クリプシュ イヤホン Klipsch X10 REV.1.2 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 11時 54分に出品され04月11日 11時 54分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Klipsch X10

REFERENCE

ブラック





有線なのでほとんど使いませんでした。状態はいいと思います。



70周年記念モデルです。コレクターの方 こだわりのある方是非どうぞ！





中古品にご理解いただける方よろしくお願いいたします。使っていただければ嬉しいです！



※外箱は開封時のテープの剥がれ キズ(画像あり)などありますが そのままお送りします。ご了承ください。





Klipsch X10 REV.1.2 70 YEARS BLACK 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: クリプシュ