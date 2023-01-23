『tsumori chisato ツモリチサト 新品 2WAY ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 16時 15分に出品され03月14日 16時 15分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ツモリチサトキャリー
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落札価格10790円
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終了
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