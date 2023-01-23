『tsumori chisato ツモリチサト 新品 2WAY ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 16時 15分に出品され03月14日 16時 15分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきまして、ありがとうございます！

ツモリチサトの2WAYバックになります。

お色は、ブルーとネイビーを混ぜたようなお色です。



サイズ

たて 25cm

よこ30cm（上部）

20cm（下部）

マチ16cm

ショルダー紐 100cm







#ツモリチサト

#ショルダーバック

#バケツ型

#ドット





⚪︎注意事項



・お客様への送料をなるべく抑えるため、小さく畳んで簡易梱包させて頂きます。

ご了承くださいませ。



・らくらくメルカリ便から、ゆうゆうメルカリ便に

ゆうゆうメルカリ便から、らくらくメルカリ便へ変更する際があります。ご了承下さいませ。



・素人採寸なので、多少誤差がある場合があります。



・購入先

大手リユースショップ

私物

頂き物など



・画像カラーは、モニター設定によっては実物と異なる場合がございます。予めご了承ください。



・イメージ違いやサイズ違い等、お客様のご都合による交換、返品はご対応出来かねますので、何卒ご理解ください。



・写真の小物類は付きません。



購入後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入おねがいします。



カラー···ブルー

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ツモリチサトキャリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ tsumori

chisato

ツモリチサト 新品 2WAY

ショルダーバッグ