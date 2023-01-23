『【激レア】OLD GAP ワンショルダーバッグ グレー 90s y2k【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 08分に出品され03月12日 17時 08分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

GAPはファッション業界で長年の実績を持つブランドであり、品質とデザインに定評があります。このショルダーバッグは、日常使いに最適なスタイルと機能性を兼ね備えています。



【機能的なデザイン】

2つのポケットが付いており、スマートフォンや財布などの小物を整理して収納できます。ナイロン素材は軽量で耐久性があり、長時間の使用にも耐えられます。



【スタイリッシュな外観】

シンプルで洗練されたグレーのデザインは、カジュアルなコーディネートにもビジネスシーンにもマッチします。



- ブランド: GAP

- 色: グレー

- ポケット数: 2

- スタイル: ショルダーバッグ

- 素材: ナイロン



平置き実寸（cm）

縦 49

横 40

マチ 16



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ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ギャップ

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GAP

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