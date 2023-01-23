『ショルダーバッグ 型押し カメリア【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 55分に出品され03月26日 18時 55分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Brand:

size: 横22.5cm×縦13cm×マチ6.5cm

color: ボルドー、カメリア、型押し









・自宅保管・簡易包装での発送に

ご理解いただきご購入ください( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )



・商品の状態は実物写真をご確認ください♪



・確認はしていますが素人検品、自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください( ´・・)







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