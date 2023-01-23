『２日間限定2000円引き価格です。Herschel ミニバックパック 3点セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 01分に出品され03月19日 08時 01分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Herschelは、シンプルでスタイリッシュなデザインが特徴のカナダ発のブランドです。日常使いに最適なアイテムを提供しています。



【デザインの魅力】

黒のミニバックパックとフラワープリントのデザインが特徴的で、カジュアルなスタイルにぴったりです。フロントポケットもあり、収納力も兼ね備えています。



【使用シーン】

普段使いやお出かけに最適なサイズ感で、軽量なので持ち運びも楽々です。



- ブランド: Herschel

- 色: 黒

- デザイン: フラワープリント

- サイズ: ミニバックパック

- ポケット: フロントポケットあり



ハワイでお土産で購入したのですが、あまってしまいました。



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入ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ハーシェルサプライ

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ミニバックパック

3点セット