『【BURBERRY】バーバリー ロング ケンジントン ヘリテージトレンチコート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 23時 16分に出品され04月16日 23時 16分に終了予定です。即決価格は121,000円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランドを象徴するコットンギャバジンですっきりとしたシルエットです。

襟を立てるとヴィンテージチェックが現れるデザイン。



商品コード:4073370

カラー：ハニー

サイズ:UK4(US2)

・日本サイズSサイズ相当





状態：新品、未使用品

免税店購入価格:232,300(定価:324500)



※商品コードを公式サイトにてご入力頂けると商品の詳細を見る事ができます。

※自宅保管の為、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。



着丈···ロング

季節感···春、秋

素材···本体コットン 100%

裏地コットン 100%

袖裏地レーヨン100%



カラー···ベージュ



柄・デザイン···無地



柄・デザイン···チェック



柄・デザイン···無地



着丈···ロング



素材···コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【BURBERRY】バーバリー ロング ケンジントン ヘリテージトレンチコート