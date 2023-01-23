『『11/24処分』ジミーチュウ JIMMY CHOO キャンバストート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 21時 52分に出品され03月04日 21時 52分に終了予定です。即決価格は37,400円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価159,100円



ジミーチュウ（JIMMY CHOO）

トートバッグ、ショルダーバッグ

レディース、メンズ







型番

N/S TOTE M CZM NATURAL BLACK SILVER



サイズ

ミディアム（Mサイズ）

H約31.5cm×W約30.5cm×D約9.5cm

持ち手長さ：約49cm / 重量：約760g



仕様

■カラー NATURAL/BLACK/SILVER(ナチュラル/ブラック) / 金具：シルバー

■素材 コットンキャンバス / 部分使い：カーフレザー

■仕様 開閉：マグネットボタン式 / 内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2 / 底鋲×4 / スタッズ装飾 / 肩掛け可能 / A4サイズ収納可能

■生産国 イタリア

■付属品 ジミーチュウ専用保存布袋、品番タグ、ケア冊子、品質保証カード、ジミーチュウショッパー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジミーチュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 『11/24処分』ジミーチュウ

JIMMY

CHOO



キャンバストート