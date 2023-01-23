『STUDIO NICHOLSON × ZARA パーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 21時 17分に出品され04月24日 21時 17分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZARAとスタジオニコルソンのコラボアイテムになります。オーバーサイズでプルオーバーのタイプです。

●カラー：グリーン（アップルグリーン）

●サイズ：タグ表記 Lサイズ

身幅 66cm

袖丈51cm

着丈 68cm

●素材：

表地 コットン80% ポリエステル20%

●状態：

汚れ、ほつれなどはありませが中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。非喫煙者、ペットなし。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: スタジオニコルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STUDIO

NICHOLSON

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ZARA

パーカー