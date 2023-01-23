『JET SET TRAVEL ラージ スリークオーター ジップ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 29分に出品され03月02日 23時 29分に終了予定です。即決価格は7,090円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マイケルコース MICHAEL KORS

長財布 35T6GTVE3L1

ジップロングウォレット



【ブランド】マイケルコース（MICHAELKORS）

【アイテム】財布 ウォレット

【商品名】【35T6GTVE3L1】

JET SET TRAVEL ラージ スリークオーター ジップ

【カラー】ブラック

【サイズ詳細】

素材:牛革

開け口の仕様

ラウンドジップ

内側の仕様

カードスロット ×8 ドロップポケット ×2

コイン入れ(ジップタイプ)

サイズ:

高さ:9cm 幅:19.7cm マチ:2cm

【付属品】 バッグ保存袋、紙袋





商品状態

新品で使ったことがないですが、あくまでも中古品ですので神経質な方の購入はご遠慮下さい。



簡易梱包で出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

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レディース

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TRAVEL

ラージ スリークオーター ジップ