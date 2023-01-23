『フェイ・ウォン王菲/夢遊/94年日本オリジナル盤未開封見本盤【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 13時 31分に出品され03月22日 13時 31分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェイ・ウォン王菲

夢遊

1994年日本オリジナル盤

ポリドール株式会社

未開封見本盤

日本盤のみのボーナストラック3曲収録

初回のみの直輸入スペシャルCDケース使用 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 新品、未使用