『Diagram ワンピース 黒 ベージュ 赤【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 16時 48分に出品され03月03日 16時 48分に終了予定です。即決価格は10,904円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このワンピースは、シックな黒を基調に、ベージュのレースと赤のプリーツが特徴的です。異素材の組み合わせが、エレガントでありながらも個性的な印象を与えます。



【素材】

上部は滑らかな生地で、下部はプリーツ加工が施されており、動くたびに美しいシルエットを演出します。レース部分は繊細で、上品さを引き立てます。



【ブランド】

Diagramは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このワンピースは、特別な場面にも適したアイテムです。



- 色: 黒、ベージュ、赤、黒

- 素材: レース、プリーツ

- ブランド名: Diagram

- 型番: Spaces Continental



ご覧いただきありがとうございます。



季節...秋冬



シルエット...プリーツ



柄...無地



汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: グレースコンチネンタル

カテゴリ ファッション

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