『ZETT ゼット 内野手用 硬式野球 内野用 グローブ右投げ 938【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 00時 34分に出品され04月20日 00時 34分に終了予定です。即決価格は17,204円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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状態・・・・・新品

メーカー・・・ZETT

ポジション・・内野用

革皮・・・・・天然革皮（ステアハイド)

サイズ・・・・12 インチ

(グローブの人差し指先端から土手先まで約30.5cm)



カラー・・・・写真参考

※グラブはデジカメで撮影しています。モニターの環境により、実際の商品のお色とは異なって見える場合があります。



MADE IN TAIWAN



袋はありません。



#ZETT内野手用グローブ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>グローブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゼット