『ジルサンダー の 定番の財布 【新品同様】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 06時 59分に出品され03月16日 06時 59分に終了予定です。即決価格は19,380円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジルサンダーの定番の財布で、札、カード、小銭が入れられて比較的コンパクトです。(紙幣は2つ折りにして小銭入れををまたぐように入れます。)最近このデザインの財布がいろんなブランドから出てきてますがジルサンダーが最初らしいです。



今年の9月21日に購入。状態は数日使いましたが、キズ・汚れはつけていません。

現行品で本体、保護袋、直営店の店のギャランティー、レシートが付きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジルサンダー

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小物 タグ ジルサンダー

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定番の財布

【新品同様】