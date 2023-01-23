『吉田博、ふじさん 夕、希少な額装用画集より、新品高級額装付、状態良好【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 16時 49分に出品され03月03日 16時 49分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
片岡球子 油彩画 手描き 作者サイン 貴重
¥ 12350
【月夜にジャンケン、天使さんと虹色フクロウさん。勝ったら輪っかちょーだいね！】
¥ 716800
【クリアランスセール】『人工衛星』キャンバス34cm×34cm
¥ 10140
☆伊藤正一☆「六花の森」油絵 F12号 新品額！
¥ 30360
アイズピリ ブルーバックの花
¥ 11400
メルカリ 絵画 絵 額付 (黒) 油絵 F4-070202 花（ばら）
¥ 73600
手書き油絵 クロード・モネ 睡蓮の池 額付き インテリア 油彩画
¥ 10919
林武【薔薇】油彩複製画
¥ 13000
♦︎直筆原画♦︎岩本久則♦︎ガロ♦︎漫画家♦︎昭和レトロ♦︎イラスト♦︎額装品♦︎
¥ 12999
藤田嗣治、【仕立屋】
¥ 13500
メルカリ 絵画 絵 額付 (黒) 油絵 F4-G202023 風景 祈り
¥ 22080
中村桃子 原画 一点もの unique
¥ 117000
西浦旭展 鯉
¥ 4600000
平山郁夫 薫風 長谷寺 （複製）
¥ 7410
DGC76 真作保証 松下泰三 パリ モンマルトルの街角 肉筆 油彩画 額装
¥ 11700
サラカードル原画 These days 3
¥ 112240
絵画 油絵 原画 風景 プリンスエドワード島 アート インテリア F4
¥ 9945
手書き油絵 地中海の風景 額付き 絵画 インテリア 油彩画
¥ 9359
落札価格13200円
734 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！