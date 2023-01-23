『daiwa pier39 ダイワピア39 リバーシブルベスト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 36分に出品され03月24日 18時 36分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 daiwa pier39

ダイワピアサーティーナイン



TECH REVERSIBLE PULLOVER PUFF VEST

テックリバーシブルプルオーバーパフベスト



10月にdaiwa pier39正規取扱店のオンラインにて購入しました。

サイズ感がイメージと違ったため1度のみの着用ですので、非常に綺麗な状態です。



DAIWA PIER 39（ダイワピア39）

TECH REVERSIBLE PULLOVER PUFF VEST



グレー（GRAY）

メンズMサイズ



【DAIWA PIER39】から、 “TECH REVERSIBLE PULLOVER PUFF VEST”が届きました。1990年代を感じさせる中綿スタンドジッププルオーバー。最大の特徴はリバーシブルシステム。両脇のベンチレーションジッパーを全開することで容易に脱着が可能です。素材には細番手のナイロン糸を使用した超軽量ナイロンリップストップを採用。アクリルコーティングを施す事で薄手ながら適度なハリコシを持たせており、撥水加工も施しているので急な天候変化にも対応してくれます。機能性はもちろん、懐かしさを醸し出す素材感やカラーコンビネーションが着こなしのアクセントに活躍してくれますので、ぜひ取り入れてみては如何でしょうか。



【DAIWA PIER39 / ダイワピア39】

「大自然」と「都会をシームレスに繋ぐ架け橋」という考えを提案するこのラインは、都市生活を満喫するためのデザインと、フィッシングを楽しむためのアイディアが共存するアパレルコレクション。これまで培ってきたフィッシングシーンでの経験の中に見出した発想を、日常というフィールドの中でもサポート出来るこだわりが細部にまで表現されている。 釣りという趣向から生まれたリアルクローズが「DAIWA PIER39（ダイワ ピア39）」



#daiwapier39

#ダイワピアサーティーナイン

#ダイワピア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ daiwa

pier39



ダイワピア39

リバーシブルベスト