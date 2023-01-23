『♦︎goros ゴローズ 二つ折り財布 100%確実本物♦︎【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 18時 03分に出品され04月03日 18時 03分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧頂き誠にありがとうございます。



●自身17年前に並んで購入した財布です。

コンチョ、カラービーズ共にgorosです。革紐は一度新しいのに交換してもらっております。



●現在は飴色より深い茶色になっており、新品の頃に比べてだいぶ平らになっております。

使用しなくなってからはラナパーを塗り、大切にショーケースに飾っておりました。

ギザコンチョを使用しておりましたので、使用に伴う跡があります。又、スレ、小傷、ヒビ割れ、汚れなど多々ありますが、まだまだエイジングを楽しんで頂けるかと思います。



●大切に保管しておりましたが、あくまでも中古品ですので神経質な方は購入をお控え下さい。



●本物ですか？などの質問はお控え下さい。



●ご購入後のご要望、質問は一切対応しておりません。又、クレームや返品返金は一切受け付けておりませんので、ご了承下さい。





goros

上金

先金

バングル

ハートホイール

マウントレイニアデザイン

シップス

ビームス

パタゴニア

ノースフェイス

モンベル

コロンビア

ダブルワークス

アーバンリサーチ

チャンピオン

ハリウッドランチマーケット

ワイルドシングス

コロンビア

tmt

ネイバーフッド

チャレンジャー



カラー···ブラウン



素材···本革



色···ブラウン系



財布形···二つ折り 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ゴローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ♦︎goros

ゴローズ 二つ折り財布 100%確実本物♦︎