『ANCELLM SELVEDGE TAPERED 5P DENIM PANTS【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 03時 08分に出品され03月09日 03時 08分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◼︎商品名

ANCELLM

23AW SELVEDGE TAPERED 5P DENIM PANTS



◼︎サイズ

1



◼︎状態

着用回数2回程度

元々のダメージ加工以外の汚れはありません。

デニムカラー...ライトブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アンセルム

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ ANCELLM

SELVEDGE

TAPERED

5P

DENIM

PANTS