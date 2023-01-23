『goyard サンルイpm ゴヤール トートバッグ ゴーヤード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 18時 03分に出品され03月07日 18時 03分に終了予定です。即決価格は16,998円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GOYARD/ゴヤール サンルイ PM





サイズ：W約47cm x H約27cm x D約14cm

カラー : ブラウン



付属品 : 紙袋、保存袋

※素人採寸なので多少の誤差はご容赦ください。

【付属品】

箱・保存袋



購入先：海外のアウトレット



非常に高品質ですが、トラブル防止の為、少しでもご不安がある方はご購入をお控えくださいませ♪



✅すり替え詐欺等、防ぐ為に返品返金はお控え下さい。



✅素人保管です。喫煙者、ペット等ございませんが、完璧を求める方はご購入お控え下さいませ。

コメントなし即購入OKです!



お値段交渉は、希望額をご提示ください。

可能な範囲で頑張ります╰(*´︶`*)╯ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ゴヤール

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レディース

バッグ タグ goyard

サンルイpm

ゴヤール トートバッグ ゴーヤード