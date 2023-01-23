『LUISVUITTONルイヴィトン エシャルプ ロゴマニア シャイン ノワール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 22時 43分に出品され03月05日 22時 43分に終了予定です。即決価格は18,870円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品

LUIS VUITTON

ルイヴィトン

エシャルプ ロゴマニア マフラー シャイン ノワール

約169cm



試着程度の美品になります。



※画像にある物が全てになります。

※コンパクトに折り畳んで発送させて頂きます。

※すり替え防止の為返品お断りさせて頂きます。かけき 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

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