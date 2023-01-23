『シマ様専用23ss Acne studios リラックスデニムジャケット44【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 43分に出品され03月09日 17時 43分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Acne studiousの23ssデニムジャケットの美品です。



Acne Studiosのデニムジャケット。ミッドブルーのオーガニックコットンを使用。クラシックなディテールがポイント。リラックスフィットスタイル。



●色：ミッドブルー



●サイズ：44サイズ



着丈:65cm

身幅:64cm

肩幅:53cm

袖丈:61.5cm



※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材



オーガニックコットン100%



●状態



2～3回ほど着用しましたが汚れなどは無い美品です。



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



クローゼット整理のため出品させていただきます。

お値下げの方はお気持ち程度ならさせていただきたいと考えておりますので是非コメントよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アクネストゥディオズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ シマ様専用23ss

Acne

studios

リラックスデニムジャケット44