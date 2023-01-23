『ゴーシュ ジャケット 良品【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 04時 23分に出品され03月08日 04時 23分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 綿100%

サイズ表記2

黒



コットンのカジュアルなジャケットです。

上のボタンだけとめて

中に着たTシャツの柄をチラッとみせたり

ワイドパンツやデニムなどにもよく合います。

皺などは素材の特性とお考え下さい。



身幅54cm

着丈59cm

肩幅44cm

袖丈54cm



素人採寸です



小さく畳んで発送致します。

たたみ皺などは

アイロンをかけて頂くなどで

ご対応下さいませ。



点検済みですが

目を凝らしてやっと見つかるような

染みなどに関してはご容赦下さい。

よろしくお願い致します。



ゴーシュ

オールドマンズテーラー

マーガレットハウエル

アーツアンドサイエンス

MHL

yaeca

eleven 2nd

homspun



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ゴーシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ゴーシュ



ジャケット 良品