『MCM エムシーエム ヴィセトス ハンドバッグ ミニボストン レディース 鞄【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 23時 16分に出品され03月21日 23時 16分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆ブランド品を出品しております♪



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当ショップでは、LOUIS VUITTON (ルイ・ヴィトン)やGUCCI (グッチ)等のハイブランドをたくさん出品していますので、ぜひご覧頂けると幸いです！



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日頃の頑張っている自分へのご褒美にどうぞ‪⸜(*ˊᵕˋ* )⸝‬✧︎*



☆お値下げは可能な限り対応致します。

☆コメントお待ちしておりますね

☆（大幅なお値下げはご遠慮下さい）



☆コメント無しの即購入もOKです！



☆もちろん正規品になります。



ー商品情報ー



ブランド名 MCM エムシーエム ヴィセトス



商品名 ミニボストンバッグ ハンドバッグ



大きさ

【縦】約19センチ

【横】約35センチ

【マチ】約22センチ

【持ち手】約17センチ



素人採寸ですので、多少の誤差はご理解下さい。





状態は写真の通りです(*^o^*)

写真のように中古品ですので、傷汚れなどご理解くださいね^_^

商品の撮影は携帯端末となっております。忠実な再現を心掛けておりますが、若干お色が異なる場合がございます(°▽°)







☆注意点☆

ファスナープル取れてます！



エコリング、JJコレクションで鑑定済みです！



こちらの商品は大手ブランドショップのブランディアいう所から正規品と鑑定済みの物を購入しております(o^^o)





新品ではなく、中古品です♪

自宅保存で、劣化などを抑える為、気をつけて保存しておりますが、写真に写りにくい、汚れや、プリント写り、擦れ、年式による劣化やたるみなどがある場合がありますのでご了承願います☆



ご購入前によく検討してご購入お願いします♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エムシーエム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MCM

エムシーエム

ヴィセトス

ハンドバッグ

ミニボストン

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鞄