『XVIVE エックスバイブ U4 インイヤーモニター ワイヤレスシステム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 16時 29分に出品され04月08日 16時 29分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後ライブで何度使用いたしました。

多少の傷等はありますが、使用頻度としてはかなり少ないので美品かと思われます。

動作確認も済みです。

付属品は写真の通りです。

即購入OKです。値下げ交渉ご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし