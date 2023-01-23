『I.O DATA HDCZ-UTL2KC 2TB 外付けハードディスク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 16時 44分に出品され03月27日 16時 44分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
ORICO HDDケース 5台 USB 3.0 RAID 8 RAIDモード
¥ 11700
バッファロー HD-TDA6U3-B外付けHDD ハードディスク6TB
¥ 10374
SanDisk 外付けSSD ポータブル SDSSDE61-2T00-GH25
¥ 12000
TOSHIBA Canvio 2TB ハードディスク HD-TPA2U3-B
¥ 7644
「動作確認済」バッファロー NAS 8TB LS720D0802/N
¥ 11500
【新品 未開封】BUFFALO スティック型外付けSSD 1TB
¥ 9243
SUMSUNG Portable SSD T5 2TB
¥ 13000
10TB 外付けハードディスク d2 Professional 10TB
¥ 16054
新品未開封 SANDISK E30ポータブル外付けSSD 1TB
¥ 8190
Samsung Portable SSD T7 Shield 1TB
¥ 11439
DVDミレル スマートフォン用
¥ 7799
STM様 専用
¥ 16283
新品 未開封 SanDisk 外付けSSD 4TB
¥ 25000
YAMAHA CRW-F1 DX CD-R/RW ドライブ
¥ 13000
Samsung Portable SSD T7 Shield 4TB
¥ 17990
BUFFALO 外付けハードディスク HD-AD4AU3
¥ 7800
iDiskk SSD Hard Drive 1TB
¥ 8580
バッファロー ポータブルブルーレイドライブ BRUHD-PU3-BK
¥ 7644
落札価格10124円
415 入札履歴
終了
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