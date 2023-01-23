『I.O DATA HDCZ-UTL2KC 2TB 外付けハードディスク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 16時 44分に出品され03月27日 16時 44分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な外付けハードディスク】



昨年Amazonでパソコンの外付け用として購入しました。

買ってすぐにパソコンが壊れて大容量のパソコンを購入したので必要無くなった為、テレビに繋げていましたがあまり使わなかったので出品してみました。

写真のものが全てでこの間説明書などは捨ててしまったと思います。

少し汚れています。

データが少し残っているかもしれませんがフォーマット出来る方の購入を勧めます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし