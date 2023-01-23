『希少 名作 80s USA製 OLD STUSSY 黒タグ初期 シャツ623O▲【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 08時 10分に出品され04月01日 08時 10分に終了予定です。即決価格は23,358円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80s USA製 OLD STUSSY ステューシー 黒タグ初期 ペケ シャツ 長袖 Big Pocket Shirts オレンジSです。



シーズン：1980s

素材：Cotton 100%

生産国：USA製

サイズ: S 着丈75、身幅64、肩幅48、袖丈59cm程度

(平置き直線での採寸です。測り方によって多少の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。)



OLD STUSSYのBig Pocket Shirts通称ペケシャツです。

大きめのポケットにバッテンのステッチが入っているのが特徴です。

表記SサイズですがLサイズ程度の大きめのゆったりとしたシルエットもとても綺麗です。



正規品。

OLD STUSSYのワークシャツの中でも特に人気の高い名作アイテムです。

滅多に出回らない希少なシャツですので探していた方はぜひどうぞ。



状態はビンテージ品ですので襟裏やフロント下部に些細な薄汚れはありますが（画像参照）、

全体的に美ユーズド品で良好です。

当方の出品物は全て本物ですので偽物の場合は全額返金致します。

トラブルを避けるため、 神経質な方や完璧な商品を求められる方はご購入をお控えください。





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サイズ...S

カラー...オレンジ

柄...無地

カラーデザイン...レギュラーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少

名作

80s

USA製

OLD

STUSSY

黒タグ初期

シャツ623O▲