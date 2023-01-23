『デニムジャケット F【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 07時 55分に出品され03月07日 07時 55分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 欲しくて購入しましたが、私にはデニムジャケットは若かったので、使用前に出品します。

商品はブラックと表記ですが、グレーです。

オーバーサイズなので、中にニットも着用かのうです。

ご不明な点はお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スタディオクリップ／スタジオクリップ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ デニムジャケット

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