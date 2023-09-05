『美品 アークテリクス マンティス26 マンティス2 セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 04時 16分に出品され03月29日 04時 16分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます。

使用しなくなったため出品いたしました。



○マンティス2

購入日：2023-09-05

購入場所：楽天市場 Cliff Edge

購入価格：11,990円

容量：2.5L

カラー：ブラック

状態：かなり良い



○マンティス26

購入日：2023-09-07

購入場所：楽天市場 BEAMS ビームス

購入価格：27,500円

容量：26L

カラー：ブラック

状態：かなり良い

※中に入っていたプレートは破棄いたしました。

ストラップも外したため代わりにグレゴリーのものを購入いたしました。



コメントお待ちしております。

可能な限りお値下げ承ります。



#アークテリクス #マンティス2 #マンティス26

#ミニマリスト #バックパック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

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