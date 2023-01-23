『メンズ フェイクレザージャケット ライダース 黒/白【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 13時 26分に出品され03月12日 13時 26分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 サイズ

Ｍ：着丈65cm バスト114cm 肩幅52cm

Ｌ：着丈67cm バスト118cm 肩幅53cm

ＸＬ：着丈69cm バスト122cm 肩幅54cm

2ＸＬ：着丈71cm バスト126cm 肩幅56cm



採寸に若干の誤差がある場合がございますので、予めご了承ください。



※ご覧のモニターによって実物と色合いが異なる場合がございますので、予めご了承ください。



注意事項

■商品は全て海外倉庫からの発送となります。

■通常発送後4～7日で到着予定です。

■海外生産の為、多少のキズ、汚れがある場合がございますので、予めご了承下さい 。

■運送中に梱包が損傷する場合がございます。

■撮影条件等の違いによりで実際とは色合いが異なる場合があります。

■背景の小物等は撮影の為のイメージですので商品には含まれません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ メンズ

フェイクレザージャケット

ライダース

黒/白