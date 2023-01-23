『Logicool MX ERGO S 新製品 トラックボール式【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 07時 02分に出品され04月13日 07時 02分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日発売になったばかりのロジクールの

トラックボール内蔵マウスです。

タイプcの充電タイプ





定価19580円

新品購入後

開封と軽くボタンを押したのみです

（pcに繋いでおりません）

ボタン数を間違えてしまい割り当てボタンが足りなくなってしまいました、、、、



使用出来ないため使用してくださる方よろしくお願いします。



仕様を一応載せておきます。





【製品概要】

Logicool MX ERGO Sは、エルゴノミクスデザインを採用したトラックボール式マウスです。手首の負担を軽減し、快適な操作を実現します。



【機能性】

このマウスは、精密なトラッキングを提供し、ボールの回転でカーソルを動かすことができます。多機能ボタンも搭載しており、カスタマイズが可能です。



【新製品の魅力】

新しいデザインと機能を兼ね備えたMX ERGO Sは、特に長時間の作業を行うプロフェッショナルに最適です。



- ブランド: Logicool

- モデル名: MX ERGO S

- 製品状態: 新製品

- 色: 黒

- 特徴: トラックボール式



USBタイプのレシーバーも勿論おつけします。

2台のpcをボタン１つで切り替えられます。





送料の関係で箱が必要な場合

+500円お願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い