『CVTVLIST DOWN JACKET【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 16分に出品され03月30日 12時 16分に終了予定です。即決価格は34,320円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 CVTVLIST PUFFY DOWN JACKET



サイズ表記は2です。



肩幅···60cm

身幅···66cm

袖丈···75cm



目立つダメージ

汚れの無いお品です。





[素材]

表地 : ポリエステル 100%

裏地: ポリエステル 100%

中わた : ダウン 80%

フェザー 20%



付属品は無しです。



定価132,000円のお品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CVTVLIST

DOWN

JACKET