『【美品】メゾンマルジェラ MM6 ジャパニーズ バッグ クラシック ハンドバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 05時 04分に出品され03月11日 05時 04分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧ありがとうございます(^^)





【ブランド】

MM6

メゾンマルジェラ





【商品詳細】

ハンドバッグ トートバッグ 肩掛け バッグ かばん 鞄 三角 大きめサイズ クラシック A4収納可能





【カラー】

黒 ブラック Black





【サイズ】約



高さ 50cm

長さ 46cm(下部)

40cm(上部)





※平置き採寸・素人採寸にて、多少の誤差はご了承ください。





【商品状態】

少しスレ傷等がありますが、ほとんど目立つ事なく美品です(*^^*)



お写真でご確認の上ご購入宜しくお願い致します♪



※あくまで中古品なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。また、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。





【付属品】

なし





【購入元】

大手リサイクルショップ



鑑定済の中古ブランド市場などより購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。





【発送】

OPP袋や段ボール(リサイクル)を利用して発送していますので、あらかじめご了承下さい(^^)



折りたたんでの発送になりますので、ご了承下さい(>ω<)



【注意】

検品は行っていますが、汚れや傷等の見落としが あるかもしれませんので、あらかじめご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】メゾンマルジェラ

MM6

ジャパニーズ

バッグ

クラシック

ハンドバッグ