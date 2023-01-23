『LONGCHAMロンシャン ル プリアージュ 2WAYバッグナイロンS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 44分に出品され03月08日 16時 44分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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大人気のルプリアージュシリーズの

オリジナルです。



フランス、パリ

ロンシャン正規取扱店より購入の正規品です。

Made in France



拡張可能 : 25 cm (L) x 23 cm (H) x 16 cm (W)

主な組成 : Econyl 再生ポリアミドキャンバス

金具等 : シルバーカラー

レザーエッジ : カウハイドレザー

裏地 : 再生テキスタイル

外側の詳細

ストラップ長さ : 55 cm

内側の詳細

塗装された内側ポケット : 2



☆ご注意☆

海外製品の為、ちょっとした色ムラや折ジワ、糸ほつれがある場合がございます。日本国内のデパート、ブティックと同レベルの品質や完璧さなどをお求めの方?神経質な方はご購入をご遠慮ください。



ナイロン生地の為、折りじわがつく場合がございます。

予めご了承ください。



基本的には即購入可能ですが、

お気軽にコメントお待ちしております?



最後までご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LONGCHAMロンシャン

ル

プリアージュ

2WAYバッグナイロンS