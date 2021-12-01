『ケルヒャー K4プレミアムサイレントホーム（新品・未使用）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 12時 19分に出品され03月26日 12時 19分に終了予定です。即決価格は26,067円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
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¥ 10590
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機 JTK38 本体のみ１台 クイックタイプJTK28+
¥ 10140
iRobot Roomba Combo エッセンシャル ロボット掃除機
¥ 10900
Hikoki R18DC(S) コードレスクリーナー18V マルチボルト対応
¥ 7800
ルンバi7+ ブラーバジェットm6セット
¥ 26750
ケルヒャー マルチ クリーナー OC 03 foldable
¥ 12025
ECOVACS エコバックス ロボット掃除機 DEEBOT OZMO920
¥ 7800
未使用 KARCHER スチームクリーナー SC JTK 20
¥ 8190
BK28★業務用★ 掃除機 超大型クリーナー タンク容量100L 100v
¥ 10400
シャーク CS501JRG コードレススティッククリーナー ローズゴールド
¥ 9750
Dyson Omni glide 中古 フルセット ダイソン オムニ グライド
¥ 11375
Anker Eufy Clean G40 美品 ロボット掃除機
¥ 9984
【ジャンク品】ダイソンDyson掃除機SV12
¥ 8580
ダイソン掃除機 DC48 コンプリートキット付き
¥ 10900
KARCHER K 5 900 サイレント 高圧洗浄機 本体
¥ 12350
【使用3年 55時間A】ルンバe5（2021/12）個装箱セット
¥ 8190
★EICOBOT ロボット掃除機 水拭き両用 BR150
¥ 7020
Dyson 360 eye ロボット掃除機
¥ 13000
落札価格26067円
726 入札履歴
終了
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