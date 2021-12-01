『ケルヒャー K4プレミアムサイレントホーム（新品・未使用）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 12時 19分に出品され03月26日 12時 19分に終了予定です。即決価格は26,067円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ケルヒャー

K4プレミアムサイレントホーム



新品・未使用



2024年10月に届きました！

使用しなくなったため出品します^ ^



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値下げ交渉は、希望価格をお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用