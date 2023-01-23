『セリーヌ 美品 フィービー ビッグバッグ バケット バケツ トートバッグ レザー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 12時 33分に出品され04月19日 12時 33分に終了予定です。即決価格は36,855円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セリーヌ CELINE 美品 フィービー

ビッグバッグ バケット バケツ

トートバッグ ハンドバッグ

Phoebe Philo レザー ワンハンドル 肩がけ

183353A4U 07CO

Color Cobalt コバルト ブルー

Size本体:縦28cm横20cmマチ20cm

ハンドル42.5cm

付属品 ポーチ 冊子 保存袋



国内百貨店のセリーヌにて購入しました。

こちらはストラップのないワンハンドルの肩がけタイプとなります。



1シーズン中3回程度の使用のため、形崩れ以外に大きなダメージなく全体に美品です。

ハンドルのコバ割もなくまだまだ長くご愛用いただけます。



コーディネートのアクセントにもぴったりの“Cobelt”カラーです。

フィービーシーズンのセリーヌらしく、印象的な色使いかつ上品な印象があり大変気に入っております。



保管したままではもったいないので出品することにしました。

ぜひ気に入ってくださる方へお譲りできればと思います。



ご質問はいつでもどうぞ！

よろしくお願いします。



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21 X 29 X 21 CM

カーフスキン 100%

シルバーのメタルハードウェア

カーフスキン 100% (裏地)

ハンドキャリー

取り外し可能なジップ付きインナーポケット

ハンドル (ドロップ 16 CM)

バッグを締める機能的なレザーベルト

参考：183353A4U.07CO 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ セリーヌ

美品

フィービー

ビッグバッグ

バケット

バケツ

トートバッグ

レザー