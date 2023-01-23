『新品【エンポリオアルマーニ】ワッフルブルゾン52【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 32分に出品され03月10日 16時 32分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グリーン



百貨店のブランドで購入した正規品です。

定価は68,000円でした。



サイズ

肩幅 47㎝

身幅 56㎝

着丈 69㎝

袖丈 71㎝



パンツ

ウェスト ㎝

股上 ㎝

股下 ㎝

もも周り ㎝

裾周り ㎝





素材

ポリアミド 13％

レーヨン

毛

羊毛 85％

エラステイン

ポリエステル

ポリウレタン 2％

アクリル

ナイロン

綿

バージンウール





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ジャケット・アウター タグ 新品【エンポリオアルマーニ】ワッフルブルゾン52