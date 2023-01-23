『美品 トッズ TODs フェラーリコラボ ローファー シューズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 40分に出品され03月19日 15時 40分に終了予定です。即決価格は12,490円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。

また中古品ですので全ての箇所を写真、説明文に記載はできませんので気になる箇所は購入前に質問お願い致します。

モニターや撮影環境により色の見え方が変わる場合もございますのでご了承ください！



Ships immediately

authentic / genuine product

We can do it a little cheaper.



他にもバッグやサイフを出品中です。是非ご覧下さい☺︎︎︎︎

#AYの全商品



#AYのアクセサリー



★商品購入先



株式会社エコリングが開催する業者専用のエコリングオークションにて購入しました。



当方ではプロの鑑定士により二重に真贋鑑定していますので確実に正規品です。



◯ブランド

トッズ



XRM0LR0Y890RE0

B999



○アイテム

ローファー



○サイズ5

（24cmくらい）





着画はお断りいたします。





◯ランクS



ランク参考

Ｎ・・・新品・未使用品

Ｓ・・・新古品または新品同様、未使用に近い物

Ａ・・・多少使用感はあるが、外見は状態の良い物

Ｂ・・・多少の劣化、傷、汚れはあるが使用するには問題のない物

Ｃ・・・使用感、劣化も多い物

※独自の判断基準となります。あくまでも目安として参考下さい。



◯状態◯



保管による多少のスレはございますが

特に特筆すべき箇所はございません。





◯付属品

箱

保存袋



○カラー

黒

ブラック





○素材





○配送



仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



103124-86-26-4620 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 24cm ブランド: トッズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品

トッズ

TODs

フェラーリコラボ

ローファー

シューズ