『90s Benetton Formura 1 ダッフル ロング コート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 12時 07分に出品され04月17日 12時 07分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材...ウール

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ブランド：Benetton Formura1



ダッフルロングコート



サイズ：M



カラー：カーキ アースカラー

裏側 チェック



身丈約104cm

身幅約58cm

肩幅約49cm

袖丈約59cm



状態：A～B ボタンを留める革にひび割れあり(5枚目参照)



SS：新品タグ付き

S：未使用タグなし

A：目立った傷汚れなし

B：やや使用感or目立たない程度の傷汚れ

C：やや傷汚れ

D：傷汚れ



何か気になること、ご質問ございましたらお気軽にコメントくださいませ 全商品→ #古着屋halll

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オールド ヴィンテージ vintage 80s 90s

古着男子 古着女子 レーシング F1



＠おまとめ割＠

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※発送に関して

発送は１日～3日で発送致します。



包装は防水対策でビニール袋に入れております。また緩衝材が必要な商品はプチプチ君？で包んでいます。





the north faceやfirst down、bearなどのアウトドアブランド

UNITED ARROWS、RALPH LAUREN 、Paul Smithなども随時出品していきます。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

Benetton

Formura

1

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ロング

コート