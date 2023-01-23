『お値下げ 極美品 新品同様 エルマンノシェルビーノ コート エルマノシェルビーノ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 04時 20分に出品され03月17日 04時 20分に終了予定です。即決価格は39,500円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 13万円からのお値下げです



シェルビーノストリート ニット素材のコートです

国内百貨店内直営店で30万円位で購入しました



プレシャスに掲載され、人気だったお品物で、少し地厚な生地に編み込み模様が入っていて裾がふんわりと広がるので シルエットがとても可愛いです

暖かく、襟の編み込みも特に素敵です



お色もグレーなので、幅広い年齢層の方にお召いただけると思います



サイズは44ですが小さ目ですので９号大き目から11号弱位の方向きです



前はボタン開閉ですが、襟の空きが広かったので襟合わせ部分の下にスナップボタンを一つつけてもらっています



また 購入の際、ウエストから裾にかけて 20センチほど

着用したときに広がらないよう プリーツをお直ししてもらいました。



裾が広がらず 大人っぽく着ることができます



車移動での外出時1.2回しか着用していないので、状態はとても良いと思いますが、ニットの特質上毛羽立ちも少し見受けられます。



発送は小さく梱包させていただきます。

皺になるかもわかりません。

細かい事まで拘る方はご遠慮ください



サイズ：44（小さ目です）9-11号までの方向き 前ボタン開閉



肩幅は約38㎝、袖丈約60㎝(肩山から袖先まで)脇下から袖先は約42㎝

身幅45㎝、着丈約100㎝

（背中心から裾まで ）です



お素材は100%LANA WOOL



とてもエレガントで ステキなお品です！！



カバーを付け 大切にしていました



used にご理解いただける方のご購入をお願いします。



コメントなくご購入いただけます。



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季節感...冬



カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: エルマンノシェルヴィーノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ お値下げ 極美品 新品同様 エルマンノシェルビーノ コート エルマノシェルビーノ