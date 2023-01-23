『ドライボーンズ ハリスツイードA2 36【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 08時 59分に出品され03月11日 08時 59分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dry Bones 『 Type “A-2” Jacket 』



フライトジャケットの一種、第二次世界大戦中のアメリカ陸軍航空隊行兵に着用されたType A-2ジャケットを基に製作されたものです。



生地はウール100% 。100th Anniversaryハリスツイード記念ファブリック、ブラックラベル付きです。 ブラックラベルは記念タグなので、現在入手困難で貴重です。



裏地には深紅色のキュプラ素材を使用。

ミリタリーテイストなカラーを用いつつ、高級素材であるキュプラを使うことで滑らかな肌触りと袖通しの良さ、脱いだ際の見た目のアクセントを実現しています。



●状態：

汚れ、ほつれなどはありませんが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。





Size：36 S

肩幅···43cm

身幅···52cm

袖丈···60cm

着丈···60cm

※トルソー肩幅43cm、胸囲90cmです。

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



状態いいです。

肩周りサイズアウトの為出品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ドライボーンズ ハリスツイードA2

36